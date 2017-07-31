Во Франции признали CETA соответствующим конституции страны

ПАРИЖ, 31 июл — РИА Новости. Конституционный совет Франции признал соответствующим основному закону страны Соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Канадой (CETA).

В феврале более шестидесяти французских депутатов обратились в Конституционный совет с просьбой провести проверку текста соглашения на предмет соответствия конституции.

"В завершение своего анализа и в строгих рамках проверки на соответствие конституции соглашения, значительная часть которого находится исключительно в компетенции Европейского союза, Конституционный совет постановляет, что оно не требует пересмотра конституции", — сказано в коммюнике.

Двустороннее торгово-экономическое соглашение ЕС и Канада подписали 30 октября 2016 года. Для окончательного вступления в силу необходима его ратификация всеми странами Евросоюза. Всего договор предстоит ратифицировать 38 национальным и региональным ассамблеям.

CETA, когда заработает в полную силу, должно будет отменить около 98% тарифов, которые в настоящее время применяются в торговле между странами ЕС и Канадой.