Польский министр удивился решению Суда ЕС по Беловежской пуще

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Глава министерства окружающей среды Польши Ян Шишко выразил удивление решением Суда ЕС, который ранее постановил прекратить проводимую в республике вырубку Беловежской пущи, заявив, что до 4 августа Варшава предоставит Еврокомиссии ответ по данному делу.

Суд ЕС 28 июля запретил польским властям вырубку деревьев в Беловежской пуще до рассмотрения дела по ускоренной процедуре, которая может завершиться в августе — сентябре этого года. При этом сообщалось, что это решение не окончательно – властям Польши дали время до 4 августа для предоставления суду своих замечаний по данному делу.

"21 июля этого года поступил запрос из Суда ЕС о приостановке охранных действий на территории Беловежской пущи. В этом запросе содержалась информация о том, что у нас есть время, чтобы ответить на него до 4 августа… К 4 августа такой запрос, вероятно, будет готов к направлению Европейской Комиссии", — заявил на пресс-конференции Шишко, которого цитирует агентство PAP.

Говоря о решении Суда ЕС, глава министерства пояснил, что его ведомство получило текст только благодаря МИД. "Это постановление Суда ЕС с заключением к немедленному исполнению. Мы очень благодарны ЕК, как и Суду ЕС, за такую большую заинтересованность делом Беловежской пущи", — заявил министр.

При этом Шишко вновь подчеркнул, что на территории Пущи проводятся только охранные мероприятия. "В связи с этим нас удивляет тот факт, что Европейская комиссия требует от нас того, что в Польше сейчас и так происходит", — заключил он.

Польская сторона приняла решение о санитарной вырубке части Беловежской пущи, которая не является территорией заповедника. Сообщалось, что причиной такого решения стала безуспешная борьба лесников с жуком-короедом, уничтожающим деревья.

Беловежская пуща, через которую проходит граница между Белоруссией и Польшей, является крупнейшим остатком первобытного леса в Европе. На польской территории находится Беловежский национальный парк, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.