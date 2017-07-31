РИМ, 31 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Запуск работы национального учредительного собрания Венесуэлы не отменяет необходимости наладить конструктивный диалог с оппозицией для предотвращения распада страны; разработанная ассамблеей конституция не может нарушать основополагающие принципы правового государства и представительной демократии, заявил глава МИД Италии Анджелино Альфано.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум.

"C беспокойством отмечаю, что Венесуэла в обстановке насилия, которое привело к многочисленным жертвам, ухудшившим и без того недопустимые показатели, перешла к выборам членам национального учредительного собрания вопреки призывам международного сообщества не дать ход инициативе, которую не поддерживают большинство венесуэльцев", — заявил министр, которого цитирует итальянское внешнеполитическое ведомство.

"Запуск работы Национального собрания не умаляет срочной необходимости конструктивного диалога с оппозицией на основе условий, выдвинутых Ватиканом, для того, чтобы избежать политического и структурного распада страны", — отметил Альфано.

В минувшем декабре госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин передал властям Венесуэлы письмо с четырьмя предложениями по урегулирования кризиса: разрешение на предоставление гуманитарной помощи, проведение выборов согласно установленному графику, освобождение политзаключенного и возвращение полномочий парламенту.

По словам итальянского министра, проект новой конституции, которую выработает не имеющая законного демократического признания ассамблея, "не может быть направлен против основополагающих принципов правового государства и представительной демократии", включая уважение суверенной прерогативы парламента продолжать выражать волю народа.

"Любое будущее изменение институциональной структуры страны должно быть принято путем проведения общенационального, тайного и всеобъемлющего референдума, который бы узаконил его в соответствии с волеизъявлением населения", — подытожил Альфано.