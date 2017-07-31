РИМ, 31 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Запуск работы национального учредительного собрания Венесуэлы не отменяет необходимости наладить конструктивный диалог с оппозицией для предотвращения распада страны; разработанная ассамблеей конституция не может нарушать основополагающие принципы правового государства и представительной демократии, заявил глава МИД Италии Анджелино Альфано.
"C беспокойством отмечаю, что Венесуэла в обстановке насилия, которое привело к многочисленным жертвам, ухудшившим и без того недопустимые показатели, перешла к выборам членам национального учредительного собрания вопреки призывам международного сообщества не дать ход инициативе, которую не поддерживают большинство венесуэльцев", — заявил министр, которого цитирует итальянское внешнеполитическое ведомство.
"Запуск работы Национального собрания не умаляет срочной необходимости конструктивного диалога с оппозицией на основе условий, выдвинутых Ватиканом, для того, чтобы избежать политического и структурного распада страны", — отметил Альфано.
По словам итальянского министра, проект новой конституции, которую выработает не имеющая законного демократического признания ассамблея, "не может быть направлен против основополагающих принципов правового государства и представительной демократии", включая уважение суверенной прерогативы парламента продолжать выражать волю народа.
"Любое будущее изменение институциональной структуры страны должно быть принято путем проведения общенационального, тайного и всеобъемлющего референдума, который бы узаконил его в соответствии с волеизъявлением населения", — подытожил Альфано.