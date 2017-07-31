Госсовет Франции раскритиковал власти за отсутствие помощи мигрантам в Кале

ПАРИЖ, 31 июл — РИА Новости. Государственный совет (высшая административная инстанция) Франции обвинил власти в бездействии за неоказание помощи мигрантам в Кале, отклонив жалобы мэрии и МВД страны, сказано в распространенном в понедельник коммюнике Госсовета.

В 2016 году французские власти приняли решение о закрытии и расселении лагеря беженцев в Кале, однако несколько сотен мигрантов вновь обосновались в окрестностях города, проживая в нищете и не имея даже доступа к воде. Рассмотрев обращения мигрантов и ассоциаций по работе с ними, судья административного суда Лилля предписал префекту и мэрии Кале обеспечить людям доступ к чистой питьевой воде, в том числе для организации уборных, душевых и мест для стирки. В свою очередь власти, не желающие появления нового лагеря, обжаловали это предписание.

Изучив ситуацию, Госсовет признал полностью правомерными и соответствующими закону действия судьи административного суда. Согласно решению высшей инстанции, условия жизни мигрантов свидетельствуют о бездействии государственной власти, которая подвергает людей бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, и, таким образом, грубо нарушает основные права и свободы.

Госсовет также отмечает, что не оспаривает решение властей о расселении лагеря мигрантов, однако власти обязаны разобраться с ситуацией и обеспечить необходимую помощь людям, которые находятся в бедственном положении.

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