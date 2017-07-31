МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Рост насилия в Венесуэле после выборов в Национальное учредительное собрание будет только усиливаться, считает руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум.

Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за субботу и воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек. Генпрокуратура сообщила о гибели 10 человек только в воскресенье. По официальным данным национального избирательного совета, в выборах приняли участие более 8 миллионов человек, или 41,53% избирателей. Однако эти цифры оспаривает оппозиция, в течение дня публиковавшая десятки фотографий с пустых избирательных участков в разных регионах страны. По данным противников президента Николаса Мадуро, около 90% имеющих право голоса не пришли на выборы, хотя власти даже продлили на час работу участков.

"Ситуация в Венесуэле труднопредсказуемая, потому что, как показали выборы, общество расколото. Оппозиция провела свой референдум, где фактически участвовали ее сторонники, и 98% процентов высказалось против созыва Ассамблеи (Национального учредительного собрания — ред.). Теперь правительство провело свои выборы в Ассамблею, где участвовали только его сторонники, оппозиция там не представлена вообще ни одним человеком. По тем данным, которые я слышал, участвовало примерно 40% избирателей. Понятно, что результаты предсказуемые, президент созовет Учредительное собрание, и уже со 2 августа будет менять конституцию. То есть идет ужесточение мер, а оппозиция продолжает протесты", — пояснил эксперт РИА Новости.

Он напомнил, что ряд латиноамериканских стран, а также США, заявили, что не признают итоги голосования.

По словам Ивановского, рост насилия в Венесуэле после выборов в учредительное собрание будет увеличиваться.

"Более масштабные столкновения в стране возможны. Это противостояние будет продолжаться. Тут разные варианты, как будут развиваться события, потому что для президента Мадуро — это шанс удержаться у власти, а для оппозиции — это шанс этого не допустить. Страна расколота пополам, компромисса нет никакого. То есть, наоборот, ситуация обостряется. Только во время этих выборов около 10 человек погибло, в основном сторонников оппозиции. То есть уровень насилия очень высокий. Пока признаков не видно, что оно пойдет на спад", — заключил он.