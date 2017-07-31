МИД предупредил россиян об опасности терактов в Кении

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. МИД РФ предупреждает россиян о напряженной ситуации в Кении, в том числе об опасности терактов в этой стране, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, распространенном в понедельник.

"Обстановка в Республике Кении в преддверии намеченных на 8 августа всеобщих выборов остается напряженной и по мере приближения дня голосования имеет тенденцию к обострению. Сохраняется опасность террористических актов со стороны боевиков сомалийской экстремистской организации "Аш-Шабаб", — отмечается в нем.

"МИД России рекомендует российским гражданам, планирующим в ближайшее время посещение Кении с туристическими целями, учитывать данные обстоятельства, тщательно взвешивать целесообразность поездки в указанный период", — сообщает российское внешнеполитическое ведомство.