Песков прокомментировал сроки сокращения дипмиссий США

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россия установила длительные сроки на сокращение персонала дипмиссий США, так как дать на это 72 часа, как было сделано Вашингтоном с дипломатами РФ, негуманно и некорректно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не означает, это обычная практика", — заявил Песков на вопрос, связаны ли длительные сроки на выезд сотрудников с тем, что возможен какой-то диалог по этой ситуации.

"Требовать такого масштабного сокращения в рамках такого срока, который был отведен накануне нового года нашим дипломатам, было бы негуманно и некорректно, поэтому такой срок", — объяснил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность.

МИД РФ в пятницу призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствии с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Кроме того, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США. Теффт в свою очередь заявил, что "глубоко сожалеет" в связи с предпринятыми Москвой мерами.