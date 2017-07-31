В Японии арестовали глава частной школы, подозреваемого в связях с Абэ

ТОКИО, 31 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Прокуратура японской префектуры Осака арестовала главу компании "Моритомо Гакуэн" Ясунори Кагоикэ, который обвиняется в получении обманным путем государственных субсидий на строительство начальной школы и приобретении государственной земли по заниженной цене.

Об этом сообщило агентство Киодо. Ранее в понедельник Ясунори Кагоикэ и его супруга были вызваны в прокуратуру для дачи показаний.

Скандал вокруг компании "Моритомо Гакуэн", которой принадлежит частный детский сад в Осаке, начал разгораться в феврале текущего года после того как в японских СМИ появилась информация о том, что компания решила построить и собственную начальную школу на купленной у государства по заниженной цене земле. По данным СМИ, компания приобрела землю под строительство начальной школы за 100 миллионов иен (890 тысяч долларов) при том, что участок оценивался в 800 миллионов иен (около 7 миллионов долларов). Кроме того, возникли сомнения в чистоте получения государственной лицензии для создания школы.

Кроме того, стало известно, что руководство компании злоупотребляло получением пособий от государства, завышая свои расходы на строительство. Далее обнаружилось, что на детских праздниках дети скандировали речевки, прославляющие премьер-министра Синдзо Абэ и его законодательные инициативы. Когда же выяснилось, что в детский сад дважды приезжала супруга премьера Акиэ Абэ, скандал приобрел политический контекст.

В частности, Ясунори Кагоикэ в ходе дачи показаний под присягой в парламенте заявил, что получил от Акиэ Абэ пакет с миллионом иен (8,98 тысяч долларов). При этом, по словам Кагоикэ, супруга японского премьера якобы подчеркнула, что пакет передается "от Синдзо Абэ". Через некоторое время генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга опроверг данные заявления.

Скандал вокруг компании "Моритомо Гакуэн" привел к значительному падению рейтинга японского премьера.