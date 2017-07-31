В Киеве заявили о задержании дипломата из РФ за вождение в нетрезвом виде

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости. Полицейские задержали под Киевом советника посла РФ на Украине Руслана Требунского, после проверки его отпустили, заявил в понедельник пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, утверждающий, что дипломат якобы был нетрезв.

"Вчера около 23.00 (совпадает с мск) на Харьковском шоссе сотрудниками полиции был остановлен автомобиль на дипломатических номерах, за рулем которого находился гражданин РФ, в дальнейшем он предъявил дипломатическую карту советника посла РФ на Украине… Во время общения инспекторы патрульной полиции обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения", — сказал Тракало в понедельник в эфире телеканала "112.Украина".

По его словам, задержанный отказался проходить тест на алкоголь, закрылся в машине и вызвал на место событий другого представителя консульства, который сел за руль автомобиля, и они уехали.

Тракало сообщил, что полиция не могла конфисковать автомобиль и изъять права, поскольку задержанный пользуется дипломатическим иммунитетом. В то же время правоохранители составили рапорт об инциденте, который будет направлен в МИД Украины для информирования по дипломатическим каналам российской стороны.

Комментарием консульства РФ РИА Новости пока не располагает.