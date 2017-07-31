Вице-президент США отметил достижения Эстонии в сфере кибербезопасности

ТАЛЛИН, 31 июл — РИА Новости, Николай Адашкевич. Вице-президент США Майкл Пенс, находящийся в Таллине с двухдневным визитом, в понедельник вместе с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд принял участие в круглом столе, посвященном темам кибербезопасности и инновационных разработок, отметив достижениями Эстонии в этих сферах, сообщила канцелярия главы эстонского государства.

По словам Пенса, президент США Дональд Трамп направил его в Эстонию, чтобы передать месседж – "Мы с вами".

"Мы стоим вместе с вами за вашу и нашу свободу. Мы восхищаемся Эстонией, которая стала известна в мире как "электронная Эстония". Вы являетесь лидерами в области электронного правительства и кибербезопасности, и вся моя команда ждала с нетерпением, чтобы услышать о вашем опыте", — приводит слова Пенса канцелярия президента республики.

Позже вице-президент США провел встречу с главами Эстонии, Латвии и Литвы Кальюлайд, Раймондом Вейонисом и Далей Грибаускайте.

Прежде чем покинуть Эстонию, Пенс встретится с главой Сил обороны генералом Рихо Террасом, чтобы получить обзор о деятельности направленных в страну военнослужащих НАТО. Он также выступит с речью перед эстонскими военными и военнослужащими дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО.

Власти Эстонии неоднократно заявляли, что страна занимает лидирующие позиции в сфере кибербезопасности, проводя исследования, организуя учения и обучающие курсы для специалистов в этой области на базе Центра киберзащиты НАТО в Таллине.

Североатлантический совет НАТО в 2008 году утвердил аккредитацию Центра киберзащиты НАТО в Таллине и присвоил ему статус международной военной организации. Сейчас в работе Центра участвуют 18 государств: США, Эстония, Германия, Франция, Великобритания, Словакия, Италия, Литва, Латвия, Испания, Венгрия, Чехия, Польша, Голландия, Греция, Турция, а также Австрия и Финляндия в статусе партнеров центра.