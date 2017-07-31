Белый дом надеется на улучшение отношений с Россией, сообщила NYT

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Белый дом "не теряет надежд" на улучшение отношений с РФ после заявления российского президента о сокращении персонала дипломатических миссий США, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник в администрации американского президента.

"Высокопоставленный чиновник в администрации, говоря о том, что стало одним из самых затруднительных проблем в дипломатии для администрации (президента США Дональда) Трампа, заявил, что Белый дом не потерял надежд на улучшение отношений", — пишет издание.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников – работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность.

Представитель госдепа США заявил РИА Новости, что Вашингтон сожалеет о решении РФ по сокращению персонала дипмиссий США в России и думает над ответом.