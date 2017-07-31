Источник: ЕК вряд ли сможет лишить Польшу права голоса в Совете Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 31 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Лишение Польши права голоса в Совете Евросоюза из-за разногласий с Брюсселем по поводу принятой судебной реформы на практике маловероятно, считает дипломатический источник РИА Новости в Брюсселе.

Еврокомиссия в субботу после публикации 28 июля Варшавой закона о работе судов официально уведомила о запуске санкционной процедуры в отношении Польши из-за вызвавшей споры судебной реформы, которая нарушает законодательство ЕС.

"На практике возможность лишения Польши голоса в Совете ЕС маловероятна. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявил, что намерен наложить вето на подобное решение. Этому могут последовать и другие страны-члены ЕС", — сказал собеседник РИА Новости.

Еврокомиссия дала Варшаве один месяц на снятие всех претензий.

Сейм и сенат Польши приняли три закона, реформирующие работу Национального судебного совета, Верховного суда и всеобщих судов. В первоначальной версии законопроекта о Верховном суде предполагалось значительное влияние министра юстиции страны на порядок работы и состав судебных органов. Президент Анджей Дуда позже предложил компромиссные поправки в законопроекты, которые предполагают некоторое ограничение полномочий главы Минюста в данном вопросе, эти изменения были учтены во время голосования по законам в парламенте, однако оппозиция по-прежнему считает их недемократичными и противоречащими принципу разделения властей.