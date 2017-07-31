На Украине скончался военный, раненный во время соревнований на полигоне

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости. Один военнослужащий из восьми, получивших ранения при взрыве во время соревнований на военном полигоне в Днепропетровской области, умер в больнице, сообщила в понедельник советник главы областной администрации Татьяна Губа.

Ранее оперативное командование "Восток" вооруженных сил Украины сообщило, что восемь украинских военных ранены при взрыве, предположительно, инженерного боеприпаса в Днепропетровской области. ЧП произошло во время соревнований на лучший танковый экипаж на общевойсковом полигоне. Силовики сообщили, что четверо пострадавших госпитализированы в днепропетровский военный госпиталь, трое — в областную больницу и один силовик — в госпиталь села Черкасское.

"Из больницы Мечникова пошел на небо наш земляк Юрий Тищенко, который получил крайне тяжелое ранение 20.07.2017 на полигоне в селе Черкасское", — написала Губа на своей странице в Facebook.