СНБ Южной Кореи рекомендовал президенту разместить систему THAAD

ТОКИО, 31 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин получил рекомендации Совета национальной безопасности страны пойти на дальнейшее размещение американской противоракетной системы THAAD в качестве "временной меры", передало в понедельник информационное агентство Рёнхап.
Как сообщалось ранее, Южная Корея начала консультации с США по возобновлению поставок компонентов американской противоракетной системы THAAD.
Президент Мун Чжэ Ин после прихода к власти в мае этого года заявлял о необходимости приостановить дальнейшее размещение THAAD и провести тщательное расследование всех обстоятельств принятия решения о таком размещении предыдущей администрацией страны. Однако после нового испытания баллистической ракеты в КНДР в конце прошлой недели, как отмечало агентство Рёнхап, Мун Чжэ Ин распорядился возобновить дополнительные поставки системы THAAD.
В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.
По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров.
Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.