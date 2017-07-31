МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. США продолжат предпринимать жесткие меры против "архитекторов авторитаризма в Венесуэле", об этом представитель госдепартамента Хезер Науэрт, комментируя проходящие в Венесуэле выборы в национальное учредительное собрание.

"Мы продолжим предпринимать жесткие и быстрые меры против архитекторов авторитаризма в Венесуэле, в том числе против тех, кто будет участвовать в национальном учредительном собрании по результатам голосования", — говорится в заявлении.

В воскресенье в Венесуэле проходят выборы в национальное учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны. Они были объявлены по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает эти выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум. Эти события еще сильнее подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 110 человек.