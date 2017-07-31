Венесуэльская оппозиция пообещала продолжить протесты после выборов

Демонстрант во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Архивное фото

Демонстрант во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Архивное фото

МЕХИКО, 31 июл – РИА Новости. Венесуэльская оппозиция, не дожидаясь подведения итогов выборов в национальное учредительное собрание, объявила о продолжении уличных протестов.

"Прямо завтра (в понедельник), начиная с полудня, будет новый день протестов по всей стране", – приводит объединение "Круглый стол демократического единства" в своем микроблоге в Twitter заявление одного из лидеров оппозиции, губернатора штата Миранда Энрике Каприлеса.

Протесты, идущие с начала апреля, были запрещены МВД Венесуэлы перед выборами в собрание под угрозой длительного тюремного заключения для организаторов. Однако оппозиция не обратила на это внимание и продолжила уличные акции. Запрет действует до вторника, 1 августа.