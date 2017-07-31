Венесуэльская оппозиция пообещала продолжить протесты после выборов

МЕХИКО, 31 июл – РИА Новости. Венесуэльская оппозиция, не дожидаясь подведения итогов выборов в национальное учредительное собрание, объявила о продолжении уличных протестов.Twitter заявление одного из лидеров оппозиции, губернатора штата Миранда Энрике Каприлеса.
Протесты, идущие с начала апреля, были запрещены МВД Венесуэлы перед выборами в собрание под угрозой длительного тюремного заключения для организаторов. Однако оппозиция не обратила на это внимание и продолжила уличные акции. Запрет действует до вторника, 1 августа.