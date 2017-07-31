Премьер Японии вновь призвал Россию и Китай усилить давление на КНДР

ТОКИО, 31 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вновь призвал Китай и Россию усилить давление на КНДР в связи с продолжающимися испытаниями северокорейских баллистических ракет, передало агентство Киодо.
По данным Киодо, Абэ заявил, что высоко оценивает обещания Трампа принять меры для защиты своих союзников.
Последнее ракетное испытание КНДР провела в ночь на субботу. Япония осудила эти действия, призвав все страны, включая Россию и Китай, сотрудничать для усиления давления на Пхеньян.