Премьер Японии вновь призвал Россию и Китай усилить давление на КНДР

ТОКИО, 31 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вновь призвал Китай и Россию усилить давление на КНДР в связи с продолжающимися испытаниями северокорейских баллистических ракет, передало агентство Киодо.

"Международное сообщество, прежде всего Китай и Россия, должно осознать серьезность ситуации и усилить давление", — приводит агентство слова Абэ после его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

По данным Киодо, Абэ заявил, что высоко оценивает обещания Трампа принять меры для защиты своих союзников.

Последнее ракетное испытание КНДР провела в ночь на субботу. Япония осудила эти действия, призвав все страны, включая Россию и Китай, сотрудничать для усиления давления на Пхеньян.