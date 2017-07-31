Премьер-министр Японии провел телефонный разговор с Трампом

ТОКИО, 31 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ переговорил в понедельник по телефону с президентом США Дональдом Трампом, передало информационное агентство Киодо.

Предполагается, что темой разговора могло стать последнее испытание в КНДР баллистической ракеты в ночь на субботу.

Северная Корея утверждает, что ракета была межконтинентальной и преодолела над Японским морем расстояние в 988 километров за 47 минут и 12 секунд, достигнув максимальной высоты траектории в 3724,9 километра.

Япония утверждает, что ракета упала в пределах ее исключительной экономической зоны. Японские эксперты полагают, что такая ракета могла бы долететь до Лос-Анджелеса, Денвера или Чикаго по измененной траектории.

Вместе с тем, по данным российского оборонного ведомства, ракета КНДР на этот раз поднялась на высоту всего 681 километра и пролетела расстояние в 732 километра, упав в центральной части Японского моря.

Предыдущий пуск ракеты "Хвасон-14" КНДР произвела 4 июля.