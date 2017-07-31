СМИ: в Венесуэле шесть человек ранило гранатой на участке для голосования

МЕХИКО, 31 июл – РИА Новости. Шесть человек были ранены в воскресенье в результате взрыва гранаты на участке для голосования в венесуэльском штате Гуарико, сообщает портал 2001.com.ve.

Граната была брошена в здание школы, где расположен участок в городе Валье-де-ла-Паскуа, людьми на мотоцикле. Буквально за несколько минут до этого еще одна граната была брошена в другой участок, но не взорвалась.

В воскресенье в Венесуэле проходят выборы в национальное учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны. Они были объявлены по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает эти выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 110 человек.