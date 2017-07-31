МЕХИКО, 31 июл – РИА Новости. Шесть человек были ранены в воскресенье в результате взрыва гранаты на участке для голосования в венесуэльском штате Гуарико, сообщает портал 2001.com.ve.
В воскресенье в Венесуэле проходят выборы в национальное учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны. Они были объявлены по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает эти выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 110 человек.