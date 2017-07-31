МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли назвала проходящие в Венесуэле выборы в национальное учредительное собрание "фиктивными" и приближающими страну к диктатуре.
В воскресенье в Венесуэле проходят выборы в национальное учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны. Они были объявлены по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает эти выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 110 человек.