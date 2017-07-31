Сторонники оппозиции на баррикадах, в то время как в Каракасе проводятся выборы в Учредительное собрание. 30 июля 2017

Сторонники оппозиции на баррикадах, в то время как в Каракасе проводятся выборы в Учредительное собрание. 30 июля 2017

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли назвала проходящие в Венесуэле выборы в национальное учредительное собрание "фиктивными" и приближающими страну к диктатуре.

"Фиктивные выборы, которые проводит (президент Венесуэлы Николас) Мадуро, являются еще одним шагом к диктатуре. Мы не признаем незаконного правительства. Народ Венесуэлы и демократия возьмут верх", — написала она на своей странице в Twitter.

В воскресенье в Венесуэле проходят выборы в национальное учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны. Они были объявлены по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает эти выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 110 человек.