В Венесуэле более 90% избирателей не участвует в выборах, заявила оппозиция

МЕХИКО, 31 июл – РИА Новости. Венесуэльская оппозиция заявила в воскресенье, что более 90% избирателей не приняли участие в выборах в национальное учредительное собрание.

"Участие – 9%, причем 25% из этих голосов отданы государственными служащими, они недействительны", — заявила депутат Национальное ассамблеи Делса Солорсано на пресс-конференции.

Пока официальных данных об участии в выборах нет. Глава оппозиционного парламента Хулио Борхес ранее говорил, что число проголосовавших вряд ли превысит 2 миллиона человек из 19,4 миллиона зарегистрированных избирателей, отмечает портал Nacional. Один из лидеров оппозиции, губернатор штата Миранда написал в своем микроблоге в Twitter, что это число не достигнет 15% от всех списков избирателей.

Власти Венесуэлы чуть ранее уже объявили, что приняли решение продлить на один час работу избирательных участков.

В воскресенье в Венесуэле проходят выборы в национальное учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны. Они были объявлены по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает эти выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум. Эти события еще сильнее подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 110 человек.