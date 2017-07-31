В Венесуэле сообщили о семи пострадавших от взрыва полицейских

МЕХИКО, 31 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила о семи пострадавших при взрыве в Каракасе полицейских.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших при взрыве силовиках.

"Национальный прокурор номер 63 расследует взрыв, происшедший в районе площади Альтамира в это воскресенье. В результате были ранены семь сотрудников национальной полиции и были сожжены четыре мотоцикла", — говорится в сообщении прокуратуры в микроблоге Twitter.

Ранее сообщалось, что в районе Альтамира сработало самодельное взрывное устройство.

В воскресенье в Венесуэле проходят выборы в национальное учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны. Они были объявлены по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает эти выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 110 человек.