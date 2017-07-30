Причиной стрельбы в ночном клубе в ФРГ была ссора, подтвердили следователи

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Следователи подтвердили, что преступник открыл стрельбу в ночном клубе немецкого Констанца после ссоры с владельцем заведения, которому он приходился зятем, пишет журнал Spiegel.

Старший прокурор города Йоханнес-Георг Рот на пресс-конференции заявил, что мужчину выдворили из клуба, после чего он вернулся с оружием и открыл беспорядочную стрельбу.

Ранее полиция заявила, что преступник был выходцем из Ирака, на протяжении последних 15 лет проживавшим в Констанце. Версию теракта следователи не рассматривали.

Рано утром в воскресенье мужчина открыл стрельбу в ночном клубе в городе Констанц на границе со Швейцарией. В результате стрельбы погиб один человек, трое получили тяжелые ранения. Предполагаемый преступник позже в перестрелке с полицейскими получил опасные для жизни ранения и скончался в больнице. Полиция и прокуратура ведут расследование инцидента.