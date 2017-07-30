СМИ: в Венесуэле рядом с избирательным участком убили двух человек

МЕХИКО, 30 июл — РИА Новости. Два человека были застрелены в ночь на воскресенье рядом с избирательным участком в венесуэльском муниципалитете Либертадор штата Мерида, сообщает портал Nacional.

По данным портала, один из погибших – охранник учебного центра имени Симона Родригеса, в котором и располагается избирательный участок на выборах членов национального учредительного собрания.

Выборы в учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны, были объявлены по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция считает это нарушением конституции, так как, по ее мнению, для их созыва должен был быть объявлен референдум.