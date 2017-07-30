Арабские страны сохраняют в силе требования к Катару, заявил МИД Бахрейна

КАИР, 30 июл – РИА Новости, Маргарита Кислова. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет, ранее обвинившие Катар в поддержке терроризма и разорвавшие с Дохой дипотношения, сохраняют в силе все требования, выдвинутые катарским властям, заявил на совместной пресс-конференции в столице Бахрейна Манаме глава МИД этой страны Халед бен Ахмед Аль Халифа.
Глава МИД Бахрейна также добавил, что арабские страны готовы к диалогу с Катаром, если катарские власти подтвердят прекращение поддержки терроризма.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.
Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.
Позднее СМИ сообщали, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет переформулировали список требований для Катара в шесть общих принципов, и призвали выполнить их без обозначения конкретных сроков.