Арабские страны сохраняют в силе требования к Катару, заявил МИД Бахрейна

КАИР, 30 июл – РИА Новости, Маргарита Кислова. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет, ранее обвинившие Катар в поддержке терроризма и разорвавшие с Дохой дипотношения, сохраняют в силе все требования, выдвинутые катарским властям, заявил на совместной пресс-конференции в столице Бахрейна Манаме глава МИД этой страны Халед бен Ахмед Аль Халифа.

"Катар должен выполнить все тринадцать пунктов из списка требований, с которыми к нему обратились арабские страны", — сказал он.

Глава МИД Бахрейна также добавил, что арабские страны готовы к диалогу с Катаром, если катарские власти подтвердят прекращение поддержки терроризма.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.

Позднее СМИ сообщали, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет переформулировали список требований для Катара в шесть общих принципов, и призвали выполнить их без обозначения конкретных сроков.