Разведка Ирака сообщила о срыве плана террористов ИГ* совершить ряд атак

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Неназванные сотрудники иракской разведки сообщили о срыве плана террористической группировки "Исламское государство"* совершить ряд нападений на территории страны, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам двух сотрудников разведки, пожелавших остаться анонимными, в план ИГ* входило совершить ряд атак, используя террористов-смертников, в городах Кербела и Эн-Наджаф, где находится много святынь, а также на дом духовного лидера шиитов Ирака аятоллы Али ас-Систани.

Власти Ирака 10 июля официально объявили о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* в Мосуле, операция по освобождению которого продолжалась с октября 2016 года.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.