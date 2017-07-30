Разведка Ирака сообщила о срыве плана террористов ИГ* совершить ряд атак

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Неназванные сотрудники иракской разведки сообщили о срыве плана террористической группировки "Исламское государство"* совершить ряд нападений на территории страны, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Власти Ирака 10 июля официально объявили о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* в Мосуле, операция по освобождению которого продолжалась с октября 2016 года.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.