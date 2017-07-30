При взрыве газа в жилом доме в Испании погиб человек

МАДРИД, 30 июл — РИА Новости. Один человек погиб, восемь ранены в результате взрыва бытового газа и пожара в жилом доме в Испании, сообщает газета El Mundo.

ЧП произошло в городе Пуэнте-ла-Рейна (автономное сообщество Наварра) рано ночью во время местных празднований, когда на улице было много народа.

На первом этаже здания пожарные нашли обгоревшее тело, скорее всего, 80-летнего мужчины, снимавшего жилье. Его личность должна подтвердить экспертиза.

Ударная волна снесла фронтальную стену, кирпичи и стекло обрушились на людей, находившихся на улице.

Состояние одной женщины, получившей ранение, оценивается как очень тяжелое.

Трехэтажное здание сильно пострадало, все жильцы из него будут выселены.