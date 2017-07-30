При перестрелке в Германии россияне, предварительно, не пострадали

БЕРЛИН, 30 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Российских граждан среди пострадавших в перестрелке в немецком городе Констанц, по предварительным данным, нет, заявили в посольстве РФ.

"Наших граждан среди пострадавших в Констанце, по предварительным данным, нет", — заявил журналистам пресс-атташе посольства Денис Микерин.

Один человек погиб, трое ранены в результате стрельбы на дискотеке в немецком городе Констанц, нападавший скончался от полученных ранений, говорится в опубликованном ранее заявлении прокуратуры и полиции города. В перестрелке был серьезно ранен сотрудник полиции, но его жизни ничего не угрожает. Мотивы стрелявшего неизвестны. Полиция и прокуратура ведут расследование инцидента.