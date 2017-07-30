В лагере во Франции отравились более 30 детей

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Более 30 детей отравились в детском лагере во французском департаменте Верхние Пиренеи, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарных и полицию.

По словам супрефекта коммуны Аржелест-Газост Мириэль Портеус (Myriel Porteous), всем пострадавшим в субботу вечером оказали медицинскую помощь на месте. По ее словам, ситуация уже стабилизировалась и все отравившиеся чувствуют себя нормально. Она отметила, что причина отравления еще не установлена.

Всего в лагере находилось 72 ребенка, среди них отравились 33 в возрасте от 6 до 14 лет. Также сообщается о двух пострадавших среди взрослых.

Начато расследование инцидента. По словам супрефекта, были взяты образцы пищи, никаких нарушений санитарных условий и безопасности к настоящему моменту обнаружено не было.