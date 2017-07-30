В ДТП с пассажирским фургоном в Пакистане не менее 13 человек

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. По меньшей мере 13 человек погибли в результате ДТП с участием пассажирского фургона в Пакистане, передает телеканал Dunya News.

По данным телеканала, фургон столкнулся с грузовиком в городе Хассан Абдал в провинции Пенджаб. После столкновения фургон врезался в придорожный газопровод и загорелся. Среди погибших есть женщины и дети.

На место инцидента прибыли спасательные службы. Пострадавших и тела погибших перевезли в близлежащие больницы. Точное число пострадавших не сообщается.