Генпрокурор Венесуэлы предупредила о риске наступления тоталитаризма

МЕХИКО, 29 июл — РИА Новости. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас заявила в субботу об опасности наступления тоталитаризма в стране в результате созыва национального учредительного собрания.

Выборы в учредительное собрание Венесуэлы намечены на 30 июля. Собрание должно будет заняться подготовкой реформы конституции, ее проект предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве собрания должно приниматься на референдуме.

"В это воскресенье решится, продолжит ли страна существовать как республика или будет установлена персоналистская и тоталитарная система", — приводит портал Universal заявление Ортеги Диас.

Ранее генпрокурор Венесуэлы заявила о нарушении конституции властями. По словам Ортеги Диас, сейчас верховный суд превратился в одного из главных узурпаторов власти, взяв на себя полномочия Национальной ассамблеи и самой генпрокуратуры, что нарушает основной закон Венесуэлы.

Против самой Ортеги Диас сейчас открыто предварительное разбирательство по подозрению в совершении ею незаконных действий при исполнении своих обязанностей. Речь идет о запросе против генпрокурора, поданном депутатом пропрезидентской Единой социалистической партии Венесуэлы Педро Карреньо. Генпрокурору запрещен выезд из страны и передача в управление третьим лицам своего имущества, все ее счета заморожены.

Неприятности у генпрокурора начались после того, как она выступила против действий властей в ситуации с идущими уже более трех месяцев уличными протестами и против намерения созвать национальное учредительное собрание для подготовки изменений в конституцию.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших, по последним данным, превысило 110 человек.