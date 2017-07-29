Нападение на дом вице-президента Кении совершил один человек

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Кенийская полиция заявила, что нападение на дом вице-президента страны Уильяма Руто совершил один человек, вооруженный мачете, сообщает агентство Рейтер.

Ранее местный телеканал KTN News сообщал, что нападение на резиденцию вице-президента Кении совершила группа людей.

По данным агентства, в результате нападения сотрудник службы безопасности получил ранение. "При не выясненных пока обстоятельствах он (неизвестный) нанес удар дежурному офицеру… при помощи мачете и попытался проникнуть на территорию особняка", — цитирует агентство заявление представителя местной полиции Джозефа Бойннета.

"Другие офицеры были быстро мобилизованы, и нападавший был вынужден спрятаться в строящемся здании рядом с воротами", — рассказал он.

Бойннет добавил, что состояние раненого охранника оценивается как стабильное, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Нападение произошло примерно за две недели до всеобщих выборов в Кении, проведение которых запланировано на 8 августа. Как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс, Уильям Руто покинул свой дом для участия в предвыборной кампании действующего президента, который намерен переизбираться на второй срок.

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