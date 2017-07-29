В Нигерии увеличилось число жертв нападения боевиков на нефтеразведчиков

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Число жертв нападения боевиков радикальной группировки "Боко Харам" на экспедицию нефтеразведчиков на северо-востоке Нигерии увеличилось до 69 человек, передает агентство Франс Пресс.

Как сообщалось ранее, число жертв нападения, совершенного боевиками "Боко Харам" на группу геологов в районе озера Чад в Нигерии во вторник, превышало 50 человек.

"На данный момент число жертв составляет 69", — сообщил сотрудник служб спасения, участвующий в поиске тел погибших. Он также отметил, что среди жертв — 19 военных, 33 местных ополченца и 17 мирных жителей. Другой источник сообщил агентству, что число погибших может превысить 70 человек.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.