В США произошел пожар на заводе по производству химикатов в США

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Пожар произошел на заводе по производству сельскохозяйственных химикатов в американском штате Алабама, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, возгорание началось в субботу утром по местному времени.

Полиция попросила жителей близлежащего города не выходить на улицу из-за распространения потенциально опасного для здоровья дыма. Сведений о пострадавших не поступало, отметило агентство.

По данным местных СМИ, огонь охватил крупный склад серы, некоторые прилегающие к заводу районы были эвакуированы.