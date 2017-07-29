КИЕВ, 29 июл — РИА Новости. Экс-глава одесской ячейки экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) Сергей Стерненко заявил о планах сорвать концерт украинской певицы Светланы Лободы, сообщило в субботу интернет-издание "Страна.ua".

В мае в Одессе уже срывали концерт Лободы в клубе "Ибица". Протестующие в связи с ее выступлением жгли у клуба дымовые шашки и устроили потасовку с полицией. По данным одесских СМИ, на Лободу ополчились из-за того, что она регулярно выступает в России, поддерживает российских артистов, которым запретили въезд на Украину.

"На 3 сентября в Одессе запланирован указанный концерт. И это вполне сознательная провокация и, не побоюсь сказать, попытка реванша тех, кто сотрудничает со страной агрессором. Это вызов всей патриотической общественности Одессы, и я приглашаю всех своих друзей из других регионов на этот день прибыть в город. Потому что нам просто плюют в лицо", — цитирует "Страна.ua" запись Стерненко на странице в Facebook.

"Правый сектор*" — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.

* Радикальная организация, запрещенная в России.