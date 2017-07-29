Китай проведет военный парад в честь 90-летия Народно-освободительной армии

ПЕКИН, 29 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай в воскресенье проведет военный парад, посвящённый 90-летию Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает агентство Синьхуа.

Парад пройдет на военной базе Чжужихэ в автономном районе Внутренняя Монголия, его примет председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин.

Начало парада намечено на 9.00 по местному времени (4.00 мск).

Прямую трансляцию парада будут вести Центральное народное радио и Центральное телевидение Китая.

Народно-освободительная армия КНР была основана 1 августа 1927 года. В сентябре 2015 года Си Цзиньпин объявил, что Китай до конца 2017 года сократит численность своих вооруженных сил на 300 тысяч человек из небоевого состава. Несмотря на это, НОАК остается крупнейшей в мире армией с численностью в 2 миллиона человек.

В марте газета South China Morning Post сообщала, что Китай может в августе этого года провести масштабный военный парад, приуроченный к годовщине основания НОАК.