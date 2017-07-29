Китай проведет военный парад в честь 90-летия Народно-освободительной армии

ПЕКИН, 29 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай в воскресенье проведет военный парад, посвящённый 90-летию Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает агентство Синьхуа.
Парад пройдет на военной базе Чжужихэ в автономном районе Внутренняя Монголия, его примет председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин.
Начало парада намечено на 9.00 по местному времени (4.00 мск).
Прямую трансляцию парада будут вести Центральное народное радио и Центральное телевидение Китая.
В марте газета South China Morning Post сообщала, что Китай может в августе этого года провести масштабный военный парад, приуроченный к годовщине основания НОАК.