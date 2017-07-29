США вынуждают КНДР ускорять разработку ядерного оружия, считает Коротченко

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. США своей политикой в отношении Северной Кореи вынуждают эту страну ускорять разработку ядерного оружия, а также средств его доставки, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо.

По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В Южной Корее полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету.

"Надо прямо сказать, что ответственность за резкое ускорение северокорейской ракетно-ядерной программы несет Вашингтон, который своими провокациями и обещаниями начать войну против КНДР, непрерывными учениями с участием Южной Кореи провоцирует северокорейского лидера Ким Чен Ына на то, что Северная Корея выделяет все больше ассигнований на создание потенциала, способного защитить страну от американских угроз", — сказал РИА Новости Коротченко.

По его словам, очередное успешное испытание баллистической ракеты Северной Кореей "показывает, что именно таким образом Пхеньян реагирует на угрозы и санкции со стороны США".

"Северная Корея уверенно движется вперед, пуски проводятся всё чаще, процент успешных пусков растет, поэтому реализуется стратегическая цель – создание средств, способных обеспечить суверенитет КНДР, и такими средствами является ракетно-ядерное оружие", — подчеркнул эксперт.

Главной задачей, которую предстоит решить Северной Корее, Коротченко назвал "миниатюризацию" ядерного заряда до размерности, позволяющей устанавливать его на головные части баллистических ракет средней и межконтинентальной дальности.

"Если эта проблема будет решена, мы можем сказать, что средства доставки уже фактически отработаны", — отметил Коротченко.

По мнению эксперта, это еще раз требует перевода диалога между США и Северной Кореей из военного в дипломатическое русло.