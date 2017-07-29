США вынуждают КНДР ускорять разработку ядерного оружия, считает Коротченко

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. США своей политикой в отношении Северной Кореи вынуждают эту страну ускорять разработку ядерного оружия, а также средств его доставки, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В Южной Корее полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету.
"Надо прямо сказать, что ответственность за резкое ускорение северокорейской ракетно-ядерной программы несет Вашингтон, который своими провокациями и обещаниями начать войну против КНДР, непрерывными учениями с участием Южной Кореи провоцирует северокорейского лидера Ким Чен Ына на то, что Северная Корея выделяет все больше ассигнований на создание потенциала, способного защитить страну от американских угроз", — сказал РИА Новости Коротченко.
По его словам, очередное успешное испытание баллистической ракеты Северной Кореей "показывает, что именно таким образом Пхеньян реагирует на угрозы и санкции со стороны США".
Главной задачей, которую предстоит решить Северной Корее, Коротченко назвал "миниатюризацию" ядерного заряда до размерности, позволяющей устанавливать его на головные части баллистических ракет средней и межконтинентальной дальности.
"Если эта проблема будет решена, мы можем сказать, что средства доставки уже фактически отработаны", — отметил Коротченко.
По мнению эксперта, это еще раз требует перевода диалога между США и Северной Кореей из военного в дипломатическое русло.