КНДР двигается к созданию ракетно-ядерного потенциала, считает политолог

ВЛАДИВОСТОК, 29 июл — РИА Новости, Светлана Задера. Северная Корея, которая в ночь на субботу осуществила пуск баллистической ракеты, подвигается по пути создания ракетно-ядерного потенциала, считает политолог, доцент кафедры международных отношений ДВФУ Артем Лукин.

"В любом случае ясно, что Северная Корея действительно подвигается по пути создания ракетно-ядерного потенциала… И рано или поздно, если она на этом пути не остановится, то создаст ядерные боеголовки, которые будут способны далеко летать и поражать территорию США, страну, которая Северная Корея считает своим главным противником. Я не исключаю, что Северная Корея может создать ракеты, которые смогу попасть по Аляске или Гавайям", — рассказал эксперт.

Ранее объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил объявил, что США и Южная Корея провели на рассвете в субботу учебные пуски баллистических ракет в ответ на ночное ракетное испытание КНДР. В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые. По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В КНШ полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету.

По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Как отметили в Минобороны РФ, Москва отслеживала ракетный пуск Пхеньяна, который был произведен в направлении от границ РФ и опасности для территории России не представлял.

В КНДР заявили, что о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.

Лукин отметил, что новая ракета способна поражать цели на очень далекие расстояния, в том числе за океаном.

"Если верить сообщениям северокорейцев, американцев и южнокорейцев, то сегодня она (ракета) набрала большую высоту и полет длился дольше и дальше. Это означает, что если бы ее запустили по другой траектории, она бы могла достать США", — сказал политолог.

Как отметил доцент кафедры международных отношений ДВФУ, в новом заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона говорится, что Китай и Россия — это страны, которые несут главную ответственность за поведение Северной Кореи, так как Китай и Россия — сегодня единственные крупные страны, которые поддерживают экономические связи и отношения с КНДР.

"Поэтому, с точки зрения США, Китай и Россия должны оказать давление на Северную Корею. Мы видим, что Россия и Китай навряд ли на это пойдут. Как может Россия сотрудничать с Америкой по вопросам КНДР, если по России принимают жесткие санкции. Причем в одном пакете с санкциями против Северной Кореи и Ирана. На мой взгляд, это высокая степень, мягко говоря, непонимания элементарных вещей в Вашингтоне", — сказал эксперт, отметив, что он не видит перспектив смягчения ситуации.

"Мы будем продолжать сохранять связи с Северной Кореей. Может быть, будем дальше их расширять. Недавно паром запустили. Может быть, начнем какие-нибудь другие проекты с Северной Кореей реализовывать. Я думаю, что это будет обоснованный шаг с нашей стороны. Думаю, как постоянный член совета безопасности ООН Россия вряд ли допустит принятия каких-то жестких санкций в отношении КНДР. Американцы, если хотят, могут вводить свои односторонние санкции, но практика показывает, что односторонние санкции не имеют такого эффекта, если их не поддерживают КНР и Россия", — сказал эксперт.