Саакашвили предупредил Порошенко, что знает все "входы и выходы" на Украине

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости. Экс-губернатор Одесской области Украины и бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили заявил, что знает все "входы и выходы" на Украине.

"Нет такого контроля, как они думают. Я со многими на связи в украинской службе. Я бывший украинский пограничник. Пусть он (президент Украины Петр Порошенко — ред.) про это не забывает. Я знаю все входы и выходы в Украине", — сказал Саакашвили в интервью изданию "Украинская правда" , которое опубликовано в субботу.

На вопрос о том, что Саакашвили намерен делать, если его не пустят на Украину, он ответил: "Я буду жить в транзитной зоне аэропорта "Борисполь". Там сделан хороший ремонт, мой друг там директор. Я надеюсь, что он найдет мне там укромное место. Это шутка, но я найду возможности".

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили заявил, что находится в США. Ряд украинских СМИ написали, что он намерен в пятницу вернуться в страну. Его адвокат Павел Богомазов заявлял, что ему не известно, когда Саакашвили вернется на Украину.

Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015 года, из-за чего лишился гражданства Грузии. После отставки с поста губернатора Одесской области он вел ток-шоу на украинском телевидении. В Грузии бывшего президента обвиняют по нескольким уголовным делам. Тбилиси дважды требовал от Киева экстрадировать Саакашвили, но получал отказ.