Жертвами взрыва бомбы на дороге в Пакистане стали четыре человека

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли, пять пострадали в результате взрыва бомбы на дороге в пакистанской провинции Белуджистан, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя правительства страны.

По словам начальника регионального правительства Джаббара Балуча (Jabbar Baluch), инцидент произошел в субботу в городе Панджгур. Жители деревни ехали на автомобиле, когда взорвалась бомба.

Он добавил, что пока неясно, кто заложил взрывное устройство. Полиция проводит расследование.