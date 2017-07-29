В Нью-Йорке водное такси врезалось в причал

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Водное такси в Нью-Йорке врезалось в причал в районе Манхэттена, в результате чего 30 человек пострадали, сообщает издание New York Post.
На борту водного такси находились около 125 человек, 30 получили ранения и были госпитализированы.
Причина инцидента не установлена. Полиция начала расследование. Как отмечает издание USA Today, предположительно, это "несчастный случай".
New York Water Taxi crashes NYC dock at least 30 injured https://t.co/bdNzxVzEeA pic.twitter.com/n2mpt9QVif— Zesty Europe News (@zesty_europe) 29 июля 2017 г.