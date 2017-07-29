Токио и Сеул обсудили ответные меры на пуск северокорейской ракеты

ТОКИО, 29 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Главы МИД Японии и Южной Кореи Фумио Кисида и Кан Гён Хва обсудили по телефону последнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) КНДР "Хвасон-14" и подтвердили намерение продвигать резолюцию СБ ООН с жесткими санкциями против Пхеньяна.

По данным агентства Ренхап со ссылкой на источники в дипломатических кругах, министры "обменялись мнениями относительно ответных мер, в том числе об обмене информацией по ракетными пускам КНДР и принятия резолюции СБ ООН с жесткими санкциями".

Первая личная встреча Кисиды и Кан может пройти уже 7 августа на полях Регионального форума АСЕАН в Маниле. Предполагается, что глава МИД КНДР Ли Ён Хо также примет участие в форуме.