Южная Корея заявила, что КНДР добьется лишь изоляции благодаря провокациям

ТОКИО, 29 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Неоднократные испытания баллистических ракеты КНДР приведут лишь к дипломатической изоляции страны и экономическому давлению, но совершенно точно не наделят Пхеньян статусом ядерной державы, утверждает МИД Южной Кореи.

"Если КНДР считает, что, осуществляя неоднократные ядерные и ракетные провокации, она будет признана ядерной державой со стороны международного сообщества, это — анахроничное заблуждение. Ей (КНДР) нужно помнить, что повторяющиеся провокации приведут лишь к дипломатической изоляции и экономическому давлению", — говорится в обнародованном на сайте МИД Южной Корее пресс-релизе.

В сообщении подчеркивается, что правительство Южной Кореи намерено укреплять сотрудничество с мировыми державами с целью "обеспечить решительный ответ на последние провокационные действия, в частности путем резолюции СБ ООН с жесткими санкциями" против Пхеньяна.

"Провокационные действия КНДР являются не только явным нарушением резолюций СБ ООН, но и серьезной угрозой миру и безопасности в мире и на Корейском полуострове. Мы решительно осуждаем это", — отмечается в пресс-релизе МИД Южной Кореи.

Вместе с этим южнокорейское ведомство еще раз выразило надежду на то, что КНДР ответит на предложение Сеула по диалогу между военными представителями, которые могут способствовать денуклеаризации Корейского полуострова.