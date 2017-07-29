Южная Корея заявила, что КНДР добьется лишь изоляции благодаря провокациям

ТОКИО, 29 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Неоднократные испытания баллистических ракеты КНДР приведут лишь к дипломатической изоляции страны и экономическому давлению, но совершенно точно не наделят Пхеньян статусом ядерной державы, утверждает МИД Южной Кореи.
В сообщении подчеркивается, что правительство Южной Кореи намерено укреплять сотрудничество с мировыми державами с целью "обеспечить решительный ответ на последние провокационные действия, в частности путем резолюции СБ ООН с жесткими санкциями" против Пхеньяна.
Вместе с этим южнокорейское ведомство еще раз выразило надежду на то, что КНДР ответит на предложение Сеула по диалогу между военными представителями, которые могут способствовать денуклеаризации Корейского полуострова.