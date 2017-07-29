Колумбия не признает результаты выборов в учредительное собрание Венесуэлы

МЕХИКО, 29 июл — РИА Новости. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил в пятницу, что его страна не признает результаты выборов в национальное учредительное собрание Венесуэлы, которые запланированы на 30 июля.

"Я не был согласен с этими выборами в национальное учредительное собрание в это воскресенье, как с ними не было согласно и международное сообщество. У этого собрания незаконное начало, а значит, и эти результаты мы не сможем признать", — приводит портал Tiempo заявление Сантоса.

Глава Колумбии отметил, что его страна продолжает настаивать на поиске мирного, быстрого и демократического решения кризисной ситуации в южноамериканской стране.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших, по последним данным, превысило 110 человек.