Минобороны Южной Кореи готовит ответные меры на новые провокации КНДР

ТОКИО, 29 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му заявил, что Сеул намерен обсудить с США размещение дополнительных комплексов ПРО THAAD, но будет разрабатывать "собственную уникальную систему противодействия" угрозам КНДР на фоне последнего пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14".Ренхап слова Сон Ён Му.
Глава минобороны Южной Кореи подчеркнул, что "пуск баллистической ракеты КНДР является не только явным нарушением нескольких резолюций СБ ООН, но и серьезной провокацией, представляющей угрозу Корейскому полуострову и миру в мире".