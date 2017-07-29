Новый шеф аппарата Белого дома Келли приступит к работе в понедельник

ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Новый глава аппарата Белого дома Джон Келли официально вступит в должность в понедельник, сообщила журналистам пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
Трамп сообщил о назначении Келли главой аппарата Белого дома в пятницу вечером в своем Twitter-аккаунте, поблагодарив занимавшего ранее этот пост Ринса Прибаса за преданную службу. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации, Прибас попросил об отставке вечером в четверг. СМИ также со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации сообщают, что президент сообщил Прибасу о том, что он намерен освободить его от должности, еще две недели назад.
Ранее назначение Скарамуччи уже стало причиной отставки пресс-секретаря президента Трампа Шона Спайсера, не согласного с этой кандидатурой.