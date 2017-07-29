Новый шеф аппарата Белого дома Келли приступит к работе в понедельник

ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Новый глава аппарата Белого дома Джон Келли официально вступит в должность в понедельник, сообщила журналистам пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

"Он начнет работу в понедельник, после утренней церемонии принятия присяги состоится заседание кабинета", — сообщила Сандерс журналистам президентского пула.

Трамп сообщил о назначении Келли главой аппарата Белого дома в пятницу вечером в своем Twitter-аккаунте, поблагодарив занимавшего ранее этот пост Ринса Прибаса за преданную службу. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации, Прибас попросил об отставке вечером в четверг. СМИ также со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации сообщают, что президент сообщил Прибасу о том, что он намерен освободить его от должности, еще две недели назад.

Увольнению Прибаса предшествовало назначение финансиста Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям Белого дома. СМИ сообщали, что Прибас и Скарамуччи конфликтуют, но последний заявил, что считает Прибаса братом, позднее пояснив, что отношения между братьями бывают разные. В среду Скарамуччи публично обвинил Прибаса в утечках информации из Белого дома, позднее грубо отозвался о нем и предрек скорую отставку.

Ранее назначение Скарамуччи уже стало причиной отставки пресс-секретаря президента Трампа Шона Спайсера, не согласного с этой кандидатурой.