Генсек ООН осудил пуск северокорейской баллистической ракеты

ООН, 29 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу осудил очередной пуск баллистической ракеты КНДР, которая могла быть межконтинентальной.
Гутерриш вновь призвал руководство КНДР соблюдать свои международные обязательства и "работать вместе с международным сообществом для решения важных вопросов на Корейском полуострове".
"Генеральный секретарь повторяет свой призыв к руководству КНДР ответить на предложение Республики Корея вновь открыть каналы связи, особенно по линии военных для снижения риска просчет и недопонимания и снижения напряженности", — отмечается в документе.
По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В КНШ полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета.
По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Как отметили в Минобороны РФ, Москва отслеживала ракетный пуск Пхеньяна, который был произведен в направлении от границ РФ и опасности для территории России не представлял.