Генсек ООН осудил пуск северокорейской баллистической ракеты

ООН, 29 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу осудил очередной пуск баллистической ракеты КНДР, которая могла быть межконтинентальной.

"Генеральный секретарь осуждает пуск еще одной баллистической ракеты потенциально межконтинентального радиуса КНДР 28 июля. Это вновь демонстрирует нарушение резолюций Совета безопасности (ООН)", — говорится в заявлении официального представителя генсека.

Гутерриш вновь призвал руководство КНДР соблюдать свои международные обязательства и "работать вместе с международным сообществом для решения важных вопросов на Корейском полуострове".

"Генеральный секретарь повторяет свой призыв к руководству КНДР ответить на предложение Республики Корея вновь открыть каналы связи, особенно по линии военных для снижения риска просчет и недопонимания и снижения напряженности", — отмечается в документе.

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В КНШ полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета.

По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Как отметили в Минобороны РФ, Москва отслеживала ракетный пуск Пхеньяна, который был произведен в направлении от границ РФ и опасности для территории России не представлял.