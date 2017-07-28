Президент Молдавии рассчитывает на встречу с лидером ПМР в ближайшие недели

КИШИНЕВ, 28 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил РИА Новости, что рассчитывает на встречу с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским в ближайшие недели.
Ранее Додон сообщил, что не будет принимать участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье и проведет позднее отдельную встречу с Красносельским. Как отметил молдавский лидер, советующее решение он принял вместе с лидером Приднестровья. Поводом для этого стал инцидент с российской делегацией.
"Надеюсь, в ближайшие недели состоится встреча с господином Красносельским", — сказал Додон.
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