Президент Молдавии рассчитывает на встречу с лидером ПМР в ближайшие недели

КИШИНЕВ, 28 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил РИА Новости, что рассчитывает на встречу с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским в ближайшие недели.

Ранее Додон сообщил, что не будет принимать участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье и проведет позднее отдельную встречу с Красносельским. Как отметил молдавский лидер, советующее решение он принял вместе с лидером Приднестровья. Поводом для этого стал инцидент с российской делегацией.

"Надеюсь, в ближайшие недели состоится встреча с господином Красносельским", — сказал Додон.

В пятницу румынские власти под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. После этого Рогозин вернулся в Москву.

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