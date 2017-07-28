Евросоюз ожидает, что КНДР воздержится от дальнейших провокаций

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. ЕС ожидает, что КНДР воздержится от дальнейших провокационных действий, говорится в заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС.

"Сегодняшний запуск баллистической ракеты КНДР является прямым нарушением международных обязательств КНДР, изложенных в ряде резолюций Совбеза ООН. Мы ожидаем, что КНДР воздержится от каких-либо дальнейших провокационных действий, которые могли бы увеличить региональную и глобальную напряженность", — говорится в заявлении.

Представитель главы дипломатии ЕС добавил, что на последнем заседании Совета ЕС по иностранным делам отмечалось, что такие действия КНДР "представляют серьезную угрозу для международного мира и безопасности". Отмечается, что глава дипломатии ЕС Федерика Могерини поднимет этот вопрос в ближайшие дни.

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В КНШ полагают, что на этот раз испытана более совершенная, чем 4 июля, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета.