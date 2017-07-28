Саакашвили: незаконные действия Порошенко могут угрожать и другим украинцам

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Экс-губернатор Одесской области Украины и бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили заявил, что незаконные действия президента Петра Порошенко могут угрожать и другим гражданам Украины, пишет издание Foreign Policy.

"Если он способен делать подобные незаконные вещи против таких фигур как я, которые широко известны в мире, простые украинцы легко могут пострадать", — заявил Саакашвили в интервью изданию.

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили заявил, что находится в США. Ряд украинских СМИ написали, что он намерен в пятницу вернуться в страну. Его адвокат Павел Богомазов заявлял, что ему не известно, когда Саакашвили вернется на Украину.

Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015 года, из-за чего лишился гражданства Грузии. После отставки с поста губернатора Одесской области он вел ток-шоу на украинском телевидении. В Грузии бывшего президента обвиняют по нескольким уголовным делам. Тбилиси дважды требовал от Киева экстрадировать Саакашвили, но получал отказ.